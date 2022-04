Ministro britânico das Finanças é criticado por status fiscal da esposa

Mergulhado na crise pelo crescente custo de vida no país, o ministro britânico das Finanças, Rishi Sunak, foi duramente criticado, nesta quinta-feira (7), depois que veio à tona que sua riquíssima esposa desfruta de um status que lhe permite o pagamento de impostos no Reino Unido referente a ganhos fora do território.



Akshata Murthy, filha do bilionário cofundador do grupo indiano de tecnologia Infosys, tem o status de "não domiciliada" (diferente de "não residente"), o que permite a isenção de impostos no país por renda no exterior.



Isso significa que seu domicílio permanente é considerado fora do Reino Unido, embora ela e Sunak ocupem uma residência oficial em Downing Street.



De acordo com o jornal The Independent, que divulgou a informação, com este status, Akshata conseguiu evitar milhões de libras em impostos, incluindo aqueles sobre os dividendos de sua participação na Infosys.



"Akshata Murthy é cidadã indiana, país de seu nascimento e de seus pais", argumentou uma porta-voz.



"A Índia não permite que seus cidadãos tenham a nacionalidade de outro país, simultaneamente. Portanto, sob a legislação britânica, Murthy é tratada como não domiciliado para efeitos fiscais do Reino Unido", acrescentou.



"Sempre pagou impostos do Reino Unido sobre todos os seus rendimentos britânicos e continuará a fazê-lo", acrescentou a assesssora.



Esse status é legal, mas a notícia caiu mal na população, que vê seu poder de comprar evaporar em um contexto de inflação historicamente alta, de disparada nas contas de energia e, desde ontem, de aumento nas contribuições para a Previdência Social.



"Em um momento, em que as finanças das pessoas se encontram sob pressão e Rishi Sunak está aumentando impostos, afirmando que é para pagar os serviços públicos, sua família próxima mantém grande parte de seus rendimentos protegidos do Fisco britânico", denunciou o deputado da oposição trabalhista Ed Miliband, em declaração à rede BBC.



O professor da Universidade de Sheffield e cofundador da ONG Tax Justice Network, Richard Murphy, questionou a justificativa de Murthy.



"O domicílio não tem nada a ver com a nacionalidade de uma pessoa", tuitou.



Outrora favorito para substituir Boris Johnson como primeiro-ministro, o conservador Sunak, de 41 anos, já foi duramente criticado em março por suas novas medidas orçamentárias, denunciadas como elitistas e distantes da real situação da maioria dos britânicos. Sua popularidade despencou nas pesquisas.



