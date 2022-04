Pelo menos dez pessoas morreram, e outras sete estão desaparecidas, após uma avalanche sobre uma mina no nordeste da Colômbia na madrugada desta quinta-feira (7) - informaram as autoridades locais.



"Em Abriaqui, no departamento de Antioquia, houve inundações decorrentes das fortes chuvas durante a madrugada, o que afetou uma mina localizada na região. O saldo preliminar é de 10 mortos, 7 desaparecidos e 10 feridos", tuitou a Unidade Nacional para a Gestão de Riscos de Desastres (UNGRD).