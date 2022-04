Iniciar investigação sobre mortes em Bucha é 'próxima etapa', diz ONU

Uma investigação sobre as circunstâncias das mortes de pessoas em trajes civis em Bucha é a "próxima etapa" - afirmou o subsecretário-geral da ONU para Assuntos Humanitários, Martin Griffiths, durante visita a esta cidade nesta quinta-feira (7).



"O mundo já está profundamente chocado", disse Griffiths a um representante municipal, referindo-se às imagens dos corpos encontrados pelas autoridades ucranianas nesta localidade, após a retirada do Exército russo.



Ele garantiu que "a próxima fase é conduzir uma investigação".



O diplomata britânico chegou a Bucha por volta das 13h GMT (10h em Brasília), acompanhado do coordenador das Nações Unidas para a crise na Ucrânia, Amin Awad, observou um jornalista da AFP no terreno.



Ambos seguiram para a Prefeitura, minutos depois de bandeira ucraniana ter sido hasteada neste prédio pela primeira vez desde a ocupação russa da cidade.



Griffiths conversou com um funcionário municipal antes seguir para o local da vala comum escavada pelos ucranianos perto da igreja.