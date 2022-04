Belarus vai pagar alguns de seus credores internacionais com sua moeda nacional, o rublo, depois que as sanções impostas pelos países ocidentais restringiram o uso de divisas estrangeiras por causa da guerra na Ucrânia.



O governo adotou a resolução nesta quinta-feira junto ao Banco Nacional de Belarus, segundo o comunicado do gabinete de imprensa do Executivo.



"Trata-se de uma medida forçada, já que Belarus está limitado em seus pagamentos aos credores ocidentais em dólares e euros devido às sanções impostas, afirmou o governo.