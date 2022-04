OMS pede acesso humanitário à cidade ucraniana de Mariupol

A Organização Mundial de Saúde (OMS) pediu, nesta quinta-feira (7), acesso humanitário ao porto ucraniano de Mariupol, cercado pelas forças russas, e voltou a condenar as agressões contra o sistema de saúde da Ucrânia, alvo de 91 ataques confirmados.



"A OMS conseguiu entregar material que permite salvar vidas em várias zonas afetadas, mas é verdade que em algumas continua sendo muito difícil", reconheceu o diretor do braço europeu desta agência da ONU, Hans Kluge, em uma coletiva de imprensa realizada em Lviv, no oeste da Ucrânia.



"Penso que a prioridade é, claramente, Mariupol", afirmou.



Há semanas, o Exército russo e seus aliados separatistas do leste da Ucrânia mantêm este estratégico porto sitiado e enfrentam uma resistência sangrenta.



Segundo a organização e autoridades locais, a situação humanitária em Mariupol é catastrófica, e a cidade se encontra, praticamente, em ruínas. Existe uma grande preocupação com o destino de seus habitantes, uma população de 400.000 pessoas até a invasão russa.



Na quarta-feira (6), o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, acusou a Rússia de bloquear o acesso humanitário à cidade para ocultar "milhares" de vítimas.



Até o momento, a OMS "conseguiu entregar 185 toneladas de material médico nas zonas mais afetadas do país, o que permitiu alcançar meio milhão de pessoas", relatou Kluge.



A OMS também elevou para 91 o número de ataques confirmados contra o sistema de saúde ucraniano, que atingiram, entre outros, hospitais, ambulâncias e equipes médicas.



"É, claramente, uma violação do direito humanitário internacional", lamentou Kluge.