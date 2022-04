Plano de governo alemão para vacina anti-covid obrigatória fracassa no Parlamento

O Parlamento da Alemanha rejeitou nesta quinta-feira a proposta estimulada pelo governo do chanceler Olaf Scholz para impor a obrigatoriedade da vacina contra a covid para pessoas com mais de 60 anos.



O projeto de vacinação obrigatória - prometido pelo chanceler alemão e que estava bloqueado há vários meses - recebeu 296 votos favoráveis, mas foi rejeitado 378 deputados. Nove optaram pela abstenção.



O revés foi grande para o sucessor de Angela Merkel, que insistiu no fim de 2021 em uma vacinação obrigatória para todos os adultos "no fim de fevereiro ou início de março".



Mas o chanceler social-democrata não conseguiu apoio suficiente dos três partidos de sua própria coalizão de governo, que reúne sua formação, além de Verdes e liberais. Também não conseguiu atrair a oposição conservadora.



O tema é delicado em uma Alemanha, onde o movimento antivacina é forte.



Apesar de um projeto de lei que foi parcialmente esvaziado, com uma obrigação reservada apenas para pessoas com mais de 60 anos, o governo não conseguiu obter a maioria no Bundestag.



A situação continua delicada na Alemanha, que registrou mais de 200.000 novos casos a cada 24 horas em média nos últimos dias.



Quase 76% da população recebeu as duas doses da vacina, mas apenas 58,9% dos alemães receberam a dose de reforço.