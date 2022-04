Sob sanções dos EUA, filhas de Putin vivem fora dos holofotes

São poucas as informações públicas sobre as filhas do presidente russo, Vladimir Putin, alvo de sanções do governo americano, na quarta-feira (6), devido às "atrocidades" cometidas "na Ucrânia" por Moscou.



O Departamento do Tesouro americano identificou-as como Katerina Tikhonova, "uma executiva de tecnologia, cujo trabalho apoia (...) a indústria russa da Defesa", e Maria Vorontsova, que dirige programas de pesquisa genética financiados pelo Estado e "supervisionados pessoalmente por Putin".



Um funcionário de alto escalão do governo dos Estados Unidos disse que, segundo Washington, "Putin está ocultando seus bens, usando os membros de sua família".



De acordo com a biografia oficial do presidente russo disponível no site do Kremlin, sua filha Maria nasceu em 1985, antes de a família se mudar para Dresden, na Alemanha, onde Putin trabalhou como agente da antiga KGB.



Sua segunda filha, Katerina, nasceu no ano seguinte já na cidade alemã. A única fotografia conhecida das duas mulheres são delas ainda pequenas, com laços nas tranças loiras.



Em escassas declarações, Putin revelou que suas filhas falam diversas línguas europeias, receberam educação universitária na Rússia e vivem no país. Também disse que tem uma neta.



Não se sabe muito além disso, porque o Kremlin mantém a vida familiar do mandatário fora de domínio público.



Segundo reportagens de veículos russos, Vorontsova é endocrinologista em uma importante empresa de pesquisa médica ligada ao governo e dedicada ao tratamento do câncer.



A imprensa russa identifica Tikhonova como uma matemática que preside uma fundação de ciência e tecnologia afiliada à principal universidade pública da Rússia.



Segundo reportagens da imprensa, Tikhonova também é bailarina profissional de rock and roll acrobático e participou de importantes competições internacionais.



Vídeos dos torneios mostram Tikhonova vestida com brilhantes trajes ajustados em seu corpo e saltando os braços de seu companheiro antes de ser jogada pelos ares entre piruetas e saltos mortais.



Durante uma coletiva de imprensa, em 2019, Putin se recusou a responder diretamente a uma pergunta sobre a crescente influência empresarial de suas filhas e suas ligações com o governo. Não reconheceu que Vorontsova e Tikhonova são suas filhas e se referiu a elas, simplesmente, como "mulheres".



"Estou orgulhoso delas. Continuam estudando e trabalhando", declarou em outra coletiva de imprensa alguns anos atrás.



"Não estão envolvidas em nenhuma atividade de negócios e não estão envolvidas com a política. Não tentam buscar atalhos em lugar algum", acrescentou.



Em uma entrevista em 2020, Putin disse que não queria compartilhar informações sobre sua família por "questões de segurança".



Reconheceu que tem netos, mas não disse quantos. "Tenho netos, estou feliz. São muito bons, tão doces. Realmente me agrada passar tempo com eles", afirmou.