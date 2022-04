Rússia acusa Google de difundir 'fake news' sobre Ucrânia e proíbe publicidade

O regulador russo das telecomunicações anunciou, nesta quinta-feira (7), a proibição do Google de fazer publicidade na Rússia e acusou sua plataforma YouTube de divulgar informações falsas sobre as forças russas na Ucrânia.



Moscou lançou uma repressão em todos os níveis para impedir a divulgação de informações que não correspondam à linha oficial.



"O YouTube se tornou uma plataforma-chave para a divulgação de 'fake news' sobre a operação militar especial no território da Ucrânia, desacreditando as Forças Armadas russas", justifica a Roskomnadzor, que também critica o site de vídeos por publicar conteúdo de "extremistas" ucranianos.



A agência reguladora também acusa o Google de censurar a mídia estatal russa, cujos canais do YouTube foram fechados.



Com isso, o Google não terá mais direito de "fazer publicidade do Google LLC" e de suas plataformas na Rússia. Além disso, os mecanismos de busca russos terão de indicar que o Google e suas afiliadas violam a lei russa quando se faz uma busca de seus nomes.



Essas medidas são muito menos graves do que as tomadas contra outros gigantes da Internet por acusações similares. Facebook, Twitter e Instagram foram bloqueados na Rússia.



Ainda nesta assunto, hoje, a divulgação de informações que desacreditem o Exército russo pode levar a penas de até 15 anos de prisão.



