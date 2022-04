Autoridades ucranianas advertem civis que moram no leste para "última chance" de fugir

Ucranianos fogem de região atingida por bombardeio russo (foto: FADEL SENNA / AFP)

As autoridades ucranianas advertiram os civis do leste da Ucrânia que os próximos dias representarão a "última chance" de fugir da região, antes que a Rússia inicie uma grande ofensiva na região."Os próximos dias são, talvez, a última oportunidade de fugir", afirmou no Facebook o governador Serguii Gaidai, ao informar que os russos "estão cortando todas as vias possíveis de saída"."Não hesitem em partir", insistiu, depois de escrever no aplicativo Telegram que as autoridades "não permitirão uma segunda Mariupol", em referência à cidade portuária do sul da Ucrânia, cercada e destruída pelo exército russo desde o fim de fevereiro.A situação nas cidades de Roubijne e Popasna, que ficam na região de Lugansk, leste do país, "piora", afirmou o governador. "As retiradas são complicadas e não há um hospital da região que esteja intacto"."Vamos levar as pessoas em ônibus até o último dia, até que os russos iniciem a ofensiva", disse.As autoridades ucranianas pedem aos habitantes desta região do país que abandonem a área o mais rápido possível, porque no caso de uma grande ofensiva militar russa, os civis "ficarão expostos à morte".A Rússia afirmou que está reorganizando as tropas para concentrar seus esforços na "libertação" do Donbass, a região do leste da Ucrânia onde separatistas pró-Moscou enfrentam as forças militares da Ucrânia desde 2014.