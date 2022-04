As autoridades ucranianas advertiram os civis do leste da Ucrânia que os próximos dias representarão a "última chance" de fugir da região, antes que a Rússia inicie uma grande ofensiva na região.



"Os próximos dias são, talvez, a última oportunidade de fugir", afirmou no Facebook o governador Serguii Gaidai, ao informar que os russos "estão cortando todas as vias possíveis de saída".