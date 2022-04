França convoca embaixador da Rússia após mensagem sobre Bucha

O ministério francês das Relações Exteriores convocou nesta quinta-feira o embaixador da Rússia no país por uma mensagem publicada no Twitter, considerada "indecente", pela representação diplomática sobre as atrocidades cometidas na cidade ucraniana de Bucha.



"Diante da indecência e da provocação da comunicação da embaixada da Rússia na França sobre o que aconteceu em Bucha, decidi convocar o embaixador russo", tuitou o ministro das Relações Exteriores, Jean-Yves Le Drian.



O chefe da diplomacia francesa fez referência a uma mensagem com o título "cenário de filmagem", que segue as declarações de Moscou, que acusa Kiev de criar uma "encenação" com os corpos encontrados na cidade.



De acordo com a procuradora-geral da Ucrânia, Iryna Venediktova, os corpos de 410 civis foram encontrados em Bucha e outros territórios da região de Kiev, recentemente recuperada pelas tropas ucranianas.



A Rússia nega ter matado civis em Bucha. O Kremlin e o ministro russo das Relações Exteriores, Serguei Lavrov, citaram uma encenação para a imprensa.