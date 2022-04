As autoridades ucranianas acusaram nesta quinta-feira a Hungria de "ajudar (o presidente russo Vladimir) Putin" na guerra, um dia após as declarações do primeiro-ministro Viktor Orban de que está disposto a comprar gás russo e pagar em rublos.



"Budapeste passou para a próxima etapa: ajudar Putin a continuar sua agressão contra a Ucrânia", afirmou em um comunicado o porta-voz do ministério ucraniano das Relações Exteriores, Oleg Nikolenko.



Ele acrescentou que, com esta posição, a Hungria "destrói a unidade da União Europeia".