Biden amplia sanções e cita 'crimes graves'

A resposta da Casa Branca às supostas atrocidades cometidas pelas forças russas em Bucha, cidade situada a 15 quilômetros de Kiev, capital da Ucrânia, envolveu retórica e ação. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, qualificou como “crimes de guerra graves” e cobrou punição ao regime do russo Vladimir Putin. “Tenho certeza de que vocês viram as imagens de Bucha: corpos deixados nas ruas quando as tropas russas se retiraram, alguns com tiros na parte posterior da cabeça e as mãos amarradas atrás das costas”, declarou o democrata, durante um ato sindical. “O que está acontecendo não é outra coisa senão crimes de guerra graves”, disse. “Civis executados a sangue-frio, corpos jogados em valas comuns, a brutalidade e a falta de humanidade foram vistas por todo o mundo, não tem desculpa. O que está acontecendo são crimes de guerra graves”, repetiu.





Como prometido, os EUA anunciaram novo pacote de sanções “devastadoras” contra a Rússia. A intenção de Washington é tornar a Rússia um “pária” na economia mundial. As novas restrições impostas por Washington a Moscou impossibilitam novos investimentos na Rússia. Também preveem o congelamento de todos os ativos nos EUA do banco público Sberbank e do Alfa Bank, o maior banco privado russo. As sanções também implicam duas filhas adultas de Putin – Maria Vorontsova e Katerina Tikhonova ficarão sujeitas ao congelamento de ativos em território norte-americano e isoladas do sistema financeiro dos EUA.





A esposa e as filhas do ministro das Relações Exteriores da Rússia, Serguei Lavrov, e membros do Conselho de Segurança russo receberam a mesma punição. “Deixei claro que a Rússia pagaria um preço alto e imediato por suas atrocidades em Bucha. Hoje, com nossos aliados e parceiros, estamos anunciando uma nova rodada de sanções devastadoras”, escreveu Biden no Twitter.





Em pronunciamento no Parlamento da Irlanda, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, voltou a colocar a comunidade internacional contra a parede. “Não posso tolerar nenhuma indecisão depois de tudo o que vivemos na Ucrânia e tudo o que as tropas russas fizeram”, afirmou. Na terça-feira, em duro discurso na ONU, ele exigiu que o Conselho de Segurança tome uma atitude ou se dissolva. Putin rompeu o silêncio sobre Bucha, ontem, e chamou de "provocação grosseira e cínica" a denúncia sobre o massacre.





O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, preferiu usar um termo ainda mais grave do que o utilizado por Biden. "Quando você olha para o que está acontecendo em Bucha, as revelações sobre o que Putin está fazendo na Ucrânia, não parece longe de um genocídio, na minha opinião", comentou o líder conservador. O governo britânico também anunciou sanções que determinam "o fim das importações britânicas de energia russa" e afetam dois bancos e empresários.





Por sua vez, durante a tradicional audiência geral das quartas-feiras, no Vaticano, o papa Francisco protagonizou um gesto carregado de simbolismo: desfraldou e beijou uma bandeira da Ucrânia retirada de Bucha e entregue por um fiel. “Esta bandeira vem da guerra, da cidade martirizada, Bucha”, disse. O líder católico comentou que as últimas notícias da guerra “mostram novas atrocidades, como o massacre de Bucha, (mostram) uma horrenda crueldade, cometida também contra civis, mulheres e crianças”. “São vítimas cujo sangue inocente clama ao céu e implora para que acabemos com esta guerra, para que façamos calar as armas, que paremos de semear morte e destruição", acrescentou o papa.

ESPECIALISTAS

Diretor do Instituto para Relações de Governo (em Kiev), Artem Oliinyk criticou o fato de a comunidade internacional ter dado passos decisivos em resposta à guerra somente depois do suposto massacre em Bucha. "Os serviços especiais e de inteligência da Ucrânia estimam que crimes ainda mais terríveis foram cometidos em cidades vizinhas, onde os russos proibiram a retirada de centenas de pessoas dos escombros. Hoje (ontem), Mariupol começou a operar crematórios móveis. Isso significa que o Kremlin pretende esconder as reais consequências dos crimes", explicou à reportagem.





De acordo com ele, as novas sanções são ineficazes para deter os invasores, ainda que enfraqueçam a Rússia e a levem a um default (calote). "É claro que estamos felizes que novas restrições sejam amplicadas contra Moscou, mas queremos medidas decisivas". Oliinyk cita como ações urgentes uma missão humanitária de resgate dos civis em Mariupol e em outras cidades ocupadas e a transferência de armamento pesado para Kiev, incluindo caças.





Analista da Fundação de Iniciativas Democráticas Ilko Kucheriv (em Kiev), Petro Burkovskyi acredita que as ferramentas mais dolorosas das sanções anunciadas pela Casa Branca são a proibição de empresas e bancos russos de usarem o dólar e o euro no pagamento de dívidas, e restrições às operações do Sberbank, o maior banco de Moscou. "As empresas russas são mal administradas e dependem de linhas de crédito permanentes do governo e dos mercados financeiros internacionais. Sem acesso a esses mercados, elas serão forçadas a entrar em default e nacionalizadas pelo governo", advertiu.





Para Burkovskyi, as sanções representam um “forte sinal” de que a Rússia ficará bloqueada pelos mercados globais por um longo período. “Isso aumenta o risco para países como Índia e China. Muito em breve, a Rússia poderá se assemelhar ao regime do ditador iraquiano Saddam Hussein, ao precisar trocar petróleo por alimentos.”