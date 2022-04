Petróleo cai mais de 5% por temor envolvendo demanda

Os preços do petróleo caíram nesta quarta-feira, em um mercado que teme uma queda acentuada da demanda, ao mesmo tempo que a oferta do produto se fortalece.



O preço do Brent para entrega em junho caiu 5,22%, a US$ 101,07, em Londres. O WTI para entrega em maio perdeu 5,61%, a 96,23 dólares, em Nova York.



Para Edward Moya, analista da Oanda, o tom do dia foi dado pelos membros da Agência Internacional de Energia (AIE), com o anúncio de extrair 120 milhões de barris de suas reservas para aliviar os preços.



"Parece que nos preocupamos com um enfraquecimento da demanda", disse Phil Flynn, do Price Futures Group, referindo-se à moderação no consumo de gasolina nos EUA, segundo dados oficiais divulgados nesta quarta-feira pela Agência de Informações sobre Energia dos EUA. "Alguns se perguntam" se os preços recorde da gasolina não levam "as pessoas a mudar de hábitos" e a dirigir menos, acrescentou.



Soma-se à preocupação com o mercado americano a preocupação com a demanda na China, onde foram registradas hoje mais de 20 mil infeções por Covid, um recorde, apesar das rigorosas medidas de confinamento.