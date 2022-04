A Bolsa de Nova York fechou em baixa nesta quarta-feira, após a divulgação de trechos das atas da última reunião do comitê de política monetária do Federal Reserve (Fed), os quais indicam que o banco planeja aumentar os juros de forma mais significativa para combater a inflação.



O Dow Jones perdeu 0,42%, a 34.496,51 pontos, e o Nasdaq, 2,22%, a 13.888,82 unidades. O S&P; caiu 0,97%, a 4.481,15 pontos.



