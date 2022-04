Canadá convoca embaixador russo por possíveis crimes de guerra na Ucrânia

O Canadá convocou o embaixador russo em Ottawa nesta quarta-feira (6) para que o diplomata explique as imagens "chocantes" de assassinatos em Bucha, na Ucrânia, e pediu ao Tribunal Penal Internacional (TPI) que acelere a investigação sobre alegações de crimes de guerra.



A ministra das Relações Exteriores do Canadá, Melanie Joly, disse a repórteres em Bruxelas antes de uma reunião da Otan que "instruiu" seu vice-ministro a "convocar o embaixador russo em Ottawa para garantir que ele receba imagens do que aconteceu em Bucha".



Segundo a procuradora-geral da Ucrânia, Iryna Venediktova, os corpos de 410 civis foram encontrados em Bucha e outros territórios da região de Kiev, recentemente recapturados pelas tropas ucranianas.



Moscou negou ter matado civis em Bucha, e tanto o Kremlin quanto o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, afirmaram que tratavam-se de "montagens" e encenações ucranianas para a imprensa.



"Nosso objetivo é sufocar o regime russo", disse Melanie Joly.



Ottawa também enviou funcionários da polícia federal canadenses ao Tribunal Penal Internacional para coletar possíveis evidências de crimes de guerra cometidos na Ucrânia.