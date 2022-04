Coreia do Norte planeja testar armas nucleares, dizem EUA

Pyongyang está ignorando as propostas dos Estados Unidos para iniciar conversas e planeja realizar seu primeiro teste com armamento nuclear em quase cinco anos para a festividade de 15 de abril, disse nesta quarta-feira (6) o principal enviado do Departamento de Estado para a Coreia do Norte.



Sung Kim, representante especial para a Coreia do Norte, disse que Washington acredita que Pyongyang poderia estar planejando uma demonstração de sua crescente capacidade armamentística nuclear na festividade da próxima semana, quando celebrará o 110º aniversário de nascimento de Kim Il Sung, fundador da República Popular Democrática da Coreia (RPDC).



"Nos preocupa que, em ligação com o próximo aniversário em 15 de abril, a RPDC possa ter a tentação de empreender outra ação provocativa", disse Kim a jornalistas a respeito dos recentes testes com mísseis balísticos da Coreia do Norte.



"Não quero especular muito, mas acho que poderia ser outro lançamento de mísseis, poderia ser um teste nuclear", disse.



Pyongyang realizou vários testes com armas nucleares desde 2006. O último foi em 2017. Os norte-coreanos têm ignorado as propostas dos americanos de retomar os diálogos sobre a retirada de todas as armas nucleares da península coreana, disse Kim.



"Não tivemos nenhuma resposta de Pyongyang, o que é muito decepcionante, porque enviamos muitas mensagens, tanto públicas quanto privadas, convidando-os a dialogar sem condições", disse.



Kim também disse que a China e a Rússia não estavam ajudando no propósito do presidente dos Estados Unidos de retomar os diálogos com o líder norte-coreano, Kim Jong Un.



As conversas para conter os planos nucleares de Pyongyang ganharam impulso durante o governo do ex-presidente Donald Trump mas depois pararam.



Desde que Biden assumiu o cargo, em janeiro de 2021, a Coreia do Norte fez 13 testes de mísseis. A última foi no mês passado como um míssil balístico, mas potencialmente apto para transportar uma ogiva nuclear e capaz de chegar ao leste dos Estados Unidos.