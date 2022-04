Texas, o novo paraíso para as empresas nos EUA

A inauguração de uma fábrica gigantesca da Tesla em Austin coloca em evidência o atrativo do Texas para as grandes empresas americanas, que abandonam estados como a Califórnia, onde os impostos e o custo de vida se tornam proibitivos.



Neste estado do sul dos EUA, Elon Musk, fundador da Tesla e recém-tornado acionista majoritário do Twitter, irá inaugurar nesta quinta-feira sua "Gigafactory", num lançamento para 15.000 pessoas.



A Tesla, que se mudou para o Texas em 2021, quando saiu de Palo Alto, na região do Vale do Silício, na Califórnia, é uma das muitas empresas de capital aberto a zarpar para o Texas.



O maior motivo é a "liberdade econômica" defendida pelo governador republicano Greg Abbott, que faz de tudo para atrair novos investimentos para seu estado.



O principal argumento é uma taxa de imposto muito vantajosa. Além dos impostos federais, as empresas não pagam impostos corporativos e seus trabalhadores não pagam imposto de renda.



Além disso, o Texas oferece importantes subsídios às empresas que se instalam em seu território e geram muitos empregos.



- A "nova Califórnia" -



O Texas representa o oposto da Califórnia. Seu governador é um conservador militante, cujas leis sociais costumam ser notícia.



Foi assim que recentemente aprovou polêmicas leis restritivas sobre aborto ou pessoas transgênero no estado. Mas, até agora, isso não prejudicou a disposição das empresas de se instalarem lá.



O Texas, um estado petrolífero, diversifica assim a sua atividade. Austin é um importante centro de tecnologia; Houston é uma plataforma de pesquisa aeroespacial e biomédica.



"O Texas é a nova Califórnia, e a Califórnia é o novo +Rust Belt+ (uma região em decadência), perdendo negócios e pessoas para estados que oferecem mais oportunidades, além de uma vida melhor e mais barata", observaram em um artigo publicado em agosto de 2021 Lee Ohanian e Joseph Vranich, especialistas da Hoover Institution, um grupo de pesquisa de Stanford, na Califórnia.



Em sua análise, eles observaram que o Texas recebe sete vezes mais projetos de investimento, medidos pelo capital investido, do que a Califórnia.



No Texas, há uma boa rede de infraestrutura e uma legislação que facilita a vida das empresas, com poucas regulamentações e padrões ambientais flexíveis.



Resultado: a Universidade de Concordia, em Austin, destacou no ano passado que 25 das empresas da Fortune 500 (as mais ricas dos EUA) estão sediadas no Texas, incluindo Oracle e Hewlett Packard Enterprise, desde 2020.



Uma fonte do setor disse à AFP que a Boeing está avaliando a mudança de suas fábricas de Seattle (estado de Washington) para o "Estado da Estrela Solitária", como é conhecido o Texas por sua bandeira com uma única estrela.



- Capital humano -



Além de um clima de negócios favorável, o fator chave é o capital humano. O estado tem universidades de prestígio. As empresas que se instalam ou se mudam para o Texas contam com uma força de trabalho altamente qualificada e diversificada.



E os jovens que saem da faculdade provavelmente ficarão no Texas, onde o custo da moradia é muito menor do que na Costa Oeste ou na Costa Leste dos Estados Unidos.



No último trimestre de 2021, o preço médio das casas em Austin foi de US$ 233.593 e de US$ 274.136 em Dallas, comparado a US$ 1,2 milhão em San Francisco, na Califórnia, ou US$ 647.605 em Westchester, Nova York, segundo dados da NAR, a principal federação de agentes imobiliários.



"Educação, agricultura, espaço, tecnologia... O Texas oferece tudo o que famílias, empresas e indivíduos precisam para ter sucesso", argumentou o governador Greg Abbott no mês passado em um debate em torno da pergunta "Por que o Texas?"



