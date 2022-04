Família de professor assassinado na França denuncia o Estado por não tê-lo protegido

A família de Samuel Paty, assassinado em 2020 por mostrar charges do profeta Maomé em sala de aula, denunciou o Estado francês por não tê-lo protegido, anunciou nesta quarta-feira (6) à AFP sua advogada, Virginie Le Roy.



"Tanto o Ministério da Educação Nacional como o do Interior cometeram erros, sem os quais Samuel Paty poderia ter se salvado", apontou Le Roy, que confirmou uma informação do jornal Libération,



Em 16 de outubro de 2020, Paty, de 47 anos, foi esfaqueado e depois decapitado enquanto voltava para casa, em uma rua perto do colégio Bois d'Aulne, onde trabalhava, no tranquilo subúrbio parisiense de Conflans-Sainte-Honorine.



Seu assassino, Abdullakh Anzorov, um refugiado checheno de 18 anos, reprovava o ensino de caricaturas de Maomé e pagou estudantes para que o apontassem quem deu a aula. Anzorov morreu pela polícia.



A denúncia apresentada na procuradoria de Paris por "não impedir o crime e não ajudar uma pessoa em perigo" aponta vários funcionários, que estariam a par da situação de Paty.



Entre a aula em que mostrou as charges, em 8 de outubro, e seu assassinato oito dias depois, a direção e os professores da escola identificaram "uma grave ameaça para sua integridade física", segunso sua família.



O caso ganhou os holofotes após postagens nas redes sociais de Brahim Chnina, pai de uma aluna que garantiu ter assistido a aula, e do ativista islamista Abdelhakim Sefrioui.



"Os agentes do Ministério de Interior não deram assistência a Samuel Paty", que deveria "ter se beneficiado pelo menos do nível mais baixo de proteção, algo que "teria o salvado".



A denuncia também aponta responsáveis da Educação Nacional. Antes de apresentá-la, "a família de Samuel Paty questionou os ministérios em questão e os pediu o envio de diversas informações e documentos", acrescentou.



No total, 15 pessoas foram imputadas neste caso, entre elas seis estudantes, o pai da adolescente e Sefrioui. As investigações podem terminar no final de 2022, segundo uma fonte próxima do caso.



O ataque comoveu um país que já havia sofrido vários ataques jihadistas na última década e reviveu os debates sobre liberdade de expressão, religião, Estado laico e o direito a blasfêmia.