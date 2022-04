UE autoriza segunda dose de reforço para maiores de 80 anos

As autoridades de saúde da União Europeia autorizaram, nesta quarta-feira (6), uma segunda dose de reforço das vacinas anticovid da Moderna e Pfizer para os maiores de 80 anos, mas consideraram cedo para emitir uma recomendação à população mais jovem.



Uma segunda dose de reforço pode ser administrada aos adultos de 80 anos ou mais pelo "risco mais elevado de que desenvolvam uma forma mais grave de covid-19 para essa faixa etária", afirmaram em nota o Centro Europeu de Prevenção e Controle de Doenças (ECDC) e a Agência Europeia de Medicamentos (EMA).



Muitos países reduzem as restrições, mesmo que as infecções continuem ocorrendo.



A EMA e o ECDC consideraram que é muito cedo para aplicar uma quarta dose à população geral.



As autoridades sanitárias consideraram que não existe atualmente "nenhuma prova" na União Europeia de que a proteção para as doenças graves diminui consideravelmente entre os adultos de 60 a 79 anos, mas que "continuarão vigiando os dados".



No final de março de 2022, 83% dos adultos havia recebido um primeiro esquema vacinal completo e 64% recebeu uma dose de reforço, indicaram as agências sanitárias.



ASTRAZENECA



PFIZER



JOHNSON & JOHNSON



Novavax