As bolsas europeias fecharam com uma queda acentuada nesta quarta-feira (6), preocupadas com as consequências econômicas das novas sanções contra a Rússia e do endurecimento da política monetária americana.



Paris perdeu 2,21%; Frankfurt, 1,89%; e Milão, 2,06%. Já Madri caiu 1,64%, e Londres, 0,34%.