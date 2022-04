Nesta quarta-feira (06), a família de Yvan Colonna, independentista corso condenado pelo assassinato de um prefeito, levou o Estado francês à justiça pela agressão na prisão que acabou com a sua vida e gerou distúrbios na Córsega.



Os pais, a esposa, o irmãos e os dois filhos de Colonna "consideram que a adminitração penitenciária é juridicamente responsável pela sua morte", explicou o advogado dos familiares, Patrice Spinosi, em um comunicado à AFP.



Cumprindo prisão perpétua em uma cadeia de Arles (sul) pelo assassinato do prefeito Claude Erignac em 1998, Colonna foi agredido por um detento apresentado como jihadista no dia 02 de março e faleceu 19 dias depois.