Um trabalhador agrícola que participou do bloqueio da rodovia Pan-Americana morreu, e várias pessoas ficaram feridas em confrontos com a polícia, nesta quarta-feira (6), em mais um dia de protestos no Peru contra o aumento de preços.



"15 feridos deram entrada, e temos um ferido em estado grave. Tem um civil que foi trazido morto que é produto do conflito", informou o diretor do Hospital de Ica (300 km ao sul de Lima), Carlos Navea, em um vídeo publicado na página institucional no Facebook.



