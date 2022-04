Autoridades ucranianas pedem aos moradores do leste do país que abandonem a região

A Ucrânia pediu nesta quarta-feira aos habitantes do leste do país que abandonem a região "agora", em meio aos temores de uma grande ofensiva do exército russo na região de Donbass, alvo prioritário do Kremlin no momento.



As autoridades regionais "pedem à população que abandone estes territórios e faça tudo para que as retiradas aconteçam de maneira organizada", afirmou a vice-primeira-ministra Iryna Vereshchuk no Telegram.



Ela acrescentou que é necessário fazer isto agora ou correr o risco de morte.



Se o exército iniciar um ataque de larga escala na região, "não poderíamos ajudar mais os moradores porque seria praticamente impossível parar os combates".



"É necessário sair enquanto esta possibilidade existe. E no momento, ainda existe", insistiu a vice-primeira-ministra, que coordena os corredores humanitários desde o início da invasão russa em 24 de fevereiro.



De acordo com Vereshchuk, a retirada das forças russas das áreas de Kiev e de Chernihiv (norte) na semana passada "não é um gesto de boa vontade" de Moscou, e sim o resultado de "nosso exército, autoridades e todo o povo ucraniano" de provocar o recuo dos russos.



A Rússia anunciou que reorganizaria suas forças para concentrar a ofensiva no Donbass, leste da Ucrânia, onde os separatistas pró-Moscou lutam contra o exército ucraniano há oito anos.