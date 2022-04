A Ucrânia pediu nesta quarta-feira aos habitantes do leste do país que abandonem a região "agora", em meio aos temores de uma grande ofensiva do exército russo na região de Donbass, alvo prioritário do Kremlin no momento.



As autoridades regionais "pedem à população que abandone estes territórios e faça tudo para que as retiradas aconteçam de maneira organizada", afirmou a vice-primeira-ministra Iryna Vereshchuk no Telegram.



Ele acrescentou que é necessário fazer isto agora ou correr o risco de morte.