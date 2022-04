Depósito de petróleo destruído pelos russos no leste da Ucrânia

Um depósito de petróleo próximo da cidade de Dnipro, no leste da Ucrânia, foi bombardeado e destruído pelo exército russo na madrugada de quarta-feira, sem provocar vítimas, afirmaram as autoridades locais.



"Foi uma noite difícil. O inimigo atacou pelo ar e atingiu um depósito de petróleo e uma fábrica. O depósito foi destruído e um incêndio afeta a fábrica", afirmou no Telegram o governador da da região de Dnipropetrovsk, Valentin Reznichenko.



Ele disse ainda que o ataque não deixou feridos.



Alguns minutos depois, o governador afirmou que o incêndio foi controlado pelos bombeiros, "que lutaram por mais de oito horas".



De acordo com Mikola Lukashuk, presidente do conselho regional de Dnipropetrovsk, o bombardeio russo aconteceu em Novomoskovsk, 25 km ao nordeste de Dnipro.



"O inimigo aponta de maneira cínica contra alvos civis", afirmou Lukashuk, antes de destacar que o "local não tinha militares ucranianos".



Dnipro, uma cidade industrial de um milhão de habitantes, é atravessada pelo Dnieper, rio que separa o leste da Ucrânia do resto do país.