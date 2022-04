Toque de recolher suspenso

Manifestantes contra governo enfrentaram a polícia nas ruas de Lima (foto: Ernesto Benavides/AFP)





O presidente peruano, o esquerdista Pedro Castillo, anunciou na tarde de ontem o fim antecipado do toque de recolher diurno que tinha decretado em Lima e no porto vizinho de Callao para conter os protestos. “A partir deste momento, vamos tornar sem efeito esta imobilidade (toque de recolher). Corresponde chamar o povo peruano à tranquilidade”, disse Castillo, sentado ao lado da presidente do Congresso, a opositora María del Carmen Alva. Patrulhas militares e policiais policiavam ontem as ruas semidesertas de Lima, fazendo cumprir o toque de recolher diurno decretado por Castillo, que foi rejeitado por amplos setores da população, incluindo líderes da esquerda.





“As medidas tomadas, como as adotadas ontem (segunda-feira), não são para ir contra o povo, mas para resguardar a vida dos compatriotas”, disse Castillo, que enfrenta o primeiro protesto de seu governo, iniciado há oito meses. O anúncio do fim do toque de recolher, que devia durar até a meia-noite, foi recebido com vivas por centenas de manifestantes reunidos perto do edifício do Congresso e em outras partes de Lima, afirmando que tinham dobrado o presidente, observaram jornalistas da AFP.





Os comércios estavam fechadas, as aulas suspensas e o transporte público era quase ausente na capital e no vizinho porto de Callao, onde vivem 10 milhões de pessoas. Os limenhos foram surpreendidos pela medida, anunciada pela TV por volta da meia-noite de segunda por Castillo, pois os distúrbios do dia tinham sido focalizados e os mais graves ocorreram em províncias, não na capital.





“Vamos ouvir o Congresso e vamos dizer o que estamos fazendo nesta conjuntura, nesta pandemia e mais ainda nesta situação que foi agravada pela guerra entre a Rússia e a Ucrânia”, disse Castillo ao chegar ao Parlamento. “Estamos dispostos a conversar e ver uma saída conjunta para este cenário”, completou Castillo. Enquanto o presidente iniciava a reunião com os diretores do Congresso e os chefes das bancadas, pouco depois das 15h locais (20h GMT), centenas de pessoas protestaram em várias partes de Lima, cujas ruas pareciam esvaziadas, vigiadas por militares e policiais. Com cartazes dizendo “Fora Castillo” e batendo panelas, os manifestantes marcharam pelas ruas em direção à Plaza San Martín.