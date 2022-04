Petróleo fecha em baixa em mercado preocupado com o Fed

Os preços do petróleo caíram nesta terça-feira, em um mercado mais preocupado com o Federal Reserve e as taxas de juros do que com a perspectiva de novas sanções contra a Rússia.



O preço do Brent para entrega em junho caiu 0,82%, a 106,64 dólares, em Londres. Em Nova York, o barril do WTI para entrega em maio perdeu 1,27%, a 101,96 dólares.



"O mercado está bastante preocupado com uma queda de liquidez na na economia", explicou Bart Melek, da TD Securities, após declarações da governadora do Fed, Lael Brainard. Ela reiterou que o banco central americano está "pronto para agir com mais força", se necessário, para combater a inflação.



A essa perspectiva de ajuste monetário por parte do Fed, soma-se, segundo Bart Melek, a possibilidade de os Estados Unidos usarem em massa suas reservas de petróleo bruto para baixar os preços da gasolina, e o prolongamento dos confinamentos devido à covid-19 na China.



"Não estamos focados hoje em uma problemática de oferta, e sim em um movimento de aversão ao risco" alimentado pelo medo de queda da demanda, explicou Melek.