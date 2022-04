O presidente peruano, o esquerdista Pedro Castillo, anunciou na tarde desta terça-feira (5) o fim antecipado do toque de recolher diurno que tinha decretado em Lima e no porto vizinho de Callao para conter os protestos.



"A partir deste momento, vamos tornar sem efeito esta imobilidade [toque de recolher]. Corresponde chamar o povo peruano à tranquilidade", disse Castillo sentado ao lado da presidente do Congresso, a opositora María del Carmen Alva.