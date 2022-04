Papa Francisco vai visitar Líbano em junho

O papa Francisco vai viajar ao Líbano, país afetado por um crise econômica sem precedentes, em junho próximo, anunciou, nesta terça-feira (05), a presidência libanesa em um comunicado.



"O núncio apostólico, monsenhor Joseph Spiteri, informou ao presidente da República, Michel Aoun, que o papa Francisco vai ao Líbano em junho", para uma visita muito esperada pelo povo libanês, indicou a presidência.



A data precisa e o programa da visita serão comunicados depois, precisou.



O Vaticano não confirmou ainda a viagem do papa, mas costuma fazê-lo quando a data da visita está mais próxima.



O Líbano, pequeno país de 6 milhões de habitantes, abriga uma das maiores comunidades cristãs do Oriente Médio.



"Os libaneses esperam esta visita há muito tempo e querem expressar sua gratidão pelas posições de sua santidade em relação ao Líbano e ao seu povo, assim como pelas suas iniciativas e orações a favor do Líbano", declarou o presidente Aoun.



Francisco enviou, nos últimos meses, mensagens de apoio ao país, que está mergulhado em uma crise econômica sem precedentes e manifestou sua intenção de ir ao Líbano em várias ocasiões.



O papa recebeu, em julho passado, no Vaticano, nove chefes religiosos cristãos libaneses e enviou uma mensagem de esperança à população.