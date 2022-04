Americanos e russos ainda são 'amigos' no espaço, diz astronauta

O astronauta da Nasa Mark Vande Hei disse nesta terça-feira (5) que a coexistência entre americanos e russos na Estação Especial Internacional (ISS) foi positiva, apesar da tensão entre os dois países em relação à invasão russa da Ucrânia.



Mark Vande Hei aterrissou na última quarta-feira no Cazaquistão em uma cápsula russa que o trouxe de volta à Terra junto com os cosmonautas russos Anton Chkaplerov e Piotr Dubrov.



Os cosmonautas russos "foram, são e serão amigos muito queridos", disse ele. "Nunca houve qualquer preocupação com a minha capacidade de continuar trabalhando com eles", afirmou a repórteres no Texas.



Vande Hei confirmou que a invasão russa da Ucrânia foi um tópico de conversa na ISS. Mas as conversas foram "principalmente sobre como eles se sentiram sobre isso, e essas são coisas que eu prefiro deixar que eles compartilhem".



Moscou e Washington são parceiros na gestão da ISS e a Nasa garantiu que a cooperação entre os dois países continua sem obstáculos, apesar dos atritos entre os dois governos.



No entanto, o chefe da agência espacial russa, Dmitri Rogozin, lançou mensagens inflamatórias e ameaçadoras no Twitter nas últimas semanas.



Mark Vande Hei disse que não acessava as redes sociais, mas soube das declarações por sua esposa.



Vande Hei, de 55 anos, detém o recorde de dias no espaço: 523. Na última missão, ele passou 355 dias consecutivos no espaço.



O objetivo de uma missão tão longa era observar os efeitos prolongados do ambiente espacial nos humanos, antecipando futuras missões de longo alcance, como a Marte, por exemplo.



O recorde de permanência no espaço pertencia ao russo Valeri Polyakov, que passou 437 dias na estação Mir entre 1994 e 1995.