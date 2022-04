Rússia diz que derrubou helicópteros que iam retirar chefes militares ucranianos de Mariupol

O exército russo afirmou, nesta terça-feira (5), que derrubou dois helicópteros ucranianos que tentavam retirar os chefes de um batalhão nacionalista que participa da defesa do sitiado porto de Mariupol (sudeste).



"Nesta manhã, 5 de abril, perto de Mariupol, uma nova tentativa do governo de Kiev de evacuar os líderes do batalhão nacionalista Azov foi abortada. Dois helicópteros Mi-8 ucranianos, que tentavam chegar à cidade a partir do mar, foram derrubados por sistemas antiaéreos portáteis", disse o porta-voz do ministério da Defesa russo, Igor Konashenkov.



O porta-voz disse que Moscou ofereceu aos combatentes ucranianos nesta terça-feira que deponham suas armas e deixem a cidade "por uma rota acordada" para o território controlado por Kiev.



O exército ucraniano, no entanto, "ignorou" essa proposta. "Como Kiev não está interessada em salvar a vida de seus soldados, Mariupol será libertada dos nacionalistas", afirmou Konashenkov.



Na semana passada, o mesmo funcionário afirmou que o exército russo derrubou um helicóptero ucraniano para evacuar os comandantes do batalhão Azov, que defende Mariupol há semanas.