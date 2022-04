EUA proibirá na quarta-feira 'qualquer novo investimento' na Rússia

Os Estados Unidos adotarão na quarta-feira (6), em coordenação com a União Europeia e o G7, novas sanções contra a Rússia, como proibir "qualquer novo investimento" nesse país, segundo uma fonte próxima ao assunto.



Essas medidas em resposta à invasão russa da Ucrânia também incluirão "mais sanções contra instituições financeiras e empresas públicas na Rússia e sanções a funcionários do governo russo e seus familiares", disse esta fonte à AFP.



Segundo o informante, essas decisões, que fazem parte de uma bateria de medidas tomadas desde o início da invasão russa da Ucrânia em 24 de fevereiro, "danificariam instrumentos-chaves do aparato estatal russo" e "causariam danos econômicos imediatos e agudos".



Esta fonte americana afirmou que a economia russa vai se contrair "15% ou mais" em 2022 devido ao efeito da guerra na Ucrânia e às sanções do Ocidente, uma recessão de uma gravidade sem precedentes que apagará "os avanços econômicos conquistados pela Rússia nos últimos 15 anos".



A União Europeia também planeja endurecer as sanções contra a Rússia. A Comissão Europeia propôs deixar de comprar carvão russo e quer fechar os portos europeus aos navios russos.