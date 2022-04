Zelensky pede ao Conselho de Segurança da ONU para agir 'imediatamente' na Ucrânia

Em um discurso solene transmitido ao vivo por videoconferência na sala do Conselho de Segurança, Volodymyr Zelensky também pediu que a Rússia seja excluída do órgão (foto: AFP )

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, instou, nesta terça-feira (5), a ONU a agir "imediatamente" diante dos "crimes de guerra" cometidos - segundo ele - pela Rússia em seu país, porque, caso contrário, é melhor "fechar" a organização internacional.Em um discurso solene transmitido ao vivo por videoconferência na sala do Conselho de Segurança, Volodymyr Zelensky também pediu que a Rússia seja excluída do órgão, do qual é um dos cinco membros permanentes, assim como uma reforma do sistema das Nações Unidas, para que "o direito ao veto não signifique direito a morrer"."Agora, precisamos de decisões do Conselho de Segurança para a paz na Ucrânia. Se não sabem como tomar esta decisão, podem fazer duas coisas", disse o presidente ucraniano."Excluir a Rússia como agressor e o responsável por iniciar a guerra, para que não bloqueie as decisões relacionadas com sua própria agressão. E, depois, fazer tudo o que for possível para conseguir a paz", afirmou Zelensky na presença do secretário-geral da ONU, António Guterres."Ou então, a outra opção é demonstrar, por favor, que podemos reformar e mudar [...] Se não houver alternativa, ou opção, o próximo passo seria sua dissolução por completo", exigiu o presidente ucraniano.