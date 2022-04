Julgado na França, chileno Zepeda nega, mais uma vez, ter assassinado ex-namorada

O chileno Nicolás Zepeda, acusado pelo assassinato de sua ex-namorada japonesa, Narumi Kurosaki, em 2016, voltou a negar, nesta terça-feira (05), diante de um tribunal francês as acusações que lhe foram imputadas e os depoimentos contra ele.



"Eu não sou essa pessoa", declarou firmemente o acusado, de 31 anos, em frente ao juiz, depois que duas testemunhas asseguraram terem visto Zepeda "escondido" e "com atitude suspeita" na residência universitária onde Kurosaki vivia dias antes de seu desaparecimento.



Uma das testemunhas também afirmou ter falado com ele e o identificou para a polícia. Os testemunhos aconteceram na segunda-feira (04).



O acusado - que pode ser condenado à prisão perpétua - também negou ser o indivíduo, captado pelas câmeras de segurança da residência, rondando e fazendo fotos na parte de trás do edifício dias antes do crime.



Um homem que "se parece bizarramente" com o acusado, insistiu Sylvie Galley, advogada da parte civil, nesta quinta-feira.



"Entrei pela primeira vez (na casa) com Narumi", sustentou Zepeda no tribunal, na sexta audiência desse midiático julgamento, iniciado há uma semana,