A Rússia procedeu com a evacuação de "600.000 pessoas" da Ucrânia, que não partiram "sob coação ou foram sequestradas", como diz o Ocidente, declarou nesta terça-feira o embaixador russo no Conselho de Segurança da ONU, Vassily Nebenzia.



"Nós não viemos para a Ucrânia para conquistar territórios", disse ele, novamente contestando as acusações de atrocidades que pesam sobre o exército russo.