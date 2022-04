A situação em Mariupol "vai além do desastre humanitário", disse à AFP nesta terça-feira (5) o prefeito dessa cidade localizada no sudeste da Ucrânia, sitiada e bombardeada há semanas pelas tropas russas.



"Estimamos em cerca de 120.000 o número de habitantes ainda presentes em Mariupol. A situação vai além do desastre humanitário, porque há mais de 30 dias as pessoas não têm calefação, água, nada", declarou o prefeito Vadim Boichenko, por videoconferência.