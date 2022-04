Washington impede Rússia de pagar dívidas com dólares depositados nos EUA

A partir desta terça-feira (5), a Rússia estará impedida de pagar suas dívidas com fundos depositados no sistema financeiro americano, como forma de aumentar a pressão pela invasão da Ucrânia - anuncia o Departamento do Tesouro dos EUA.



"Hoje (5), é o último dia para que a Rússia faça outro pagamento da dívida. A partir de hoje, o Tesouro dos Estados Unidos não vai permitir que débito algum seja pago em dólares de contas do governo russo em instituições financeiras do país", disse um porta-voz à AFP.



"A Rússia deve escolher entre sacar as reservas estimadas em dólares que lhe restam, conseguir novas receitas, ou cair em default", acrescentou a mesma fonte.



Os pagamentos da dívida haviam sido previamente isentos do bloqueio quase total da Rússia no sistema financeiro mundial, e Moscou fez muitos pagamentos a credores estrangeiros por meio de grandes bancos americanos.



Também foi permitido à Rússia receber pagamentos pelas vendas de gás e petróleo, mesmo com os EUA proibindo as importações dos combustíveis russos.



Nesta terça, porém, a Casa Branca advertiu que vai impor novas sanções ao presidente russo, Vladimir Putin, após as recentes denúncias de atrocidades na Ucrânia atribuídas à Rússia.



Esta medida por parte do governo americano "vai reduzir ainda mais os recursos de Putin para continuar sua guerra contra a Ucrânia e vai gerar mais incertezas e desafios para seu sistema financeiro", afirmou este funcionário do Tesouro, em uma declaração, na qual destacou que a Rússia "está enfrentando uma recessão, uma disparada na inflação (e) falta de bens básicos".