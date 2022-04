Rússia acusa Ucrânia de "encenar" mortes de civis

O ministério russo da Defesa acusou nesta terça-feira (5) as autoridades ucranianas de preparar "encenações" de civis assassinados pelas forças de Moscou em várias cidades, após a indignação internacional com a descoberta de corpos na cidade de Bucha.



As autoridades ucranianas e seus aliados ocidentais acusaram o exército russo por um massacre no município próximo a Kiev, mas o ministério rejeitou qualquer responsabilidade e citou supostas montagens em diferentes pontos.



"Membros do 72º centro ucraniano de operações psicológicas gravaram, na tarde de 4 de abril, uma nova encenação filmada de civis supostamente assassinados por ações violentas do exército russo na cidade de Moshchun, 23 km ao noroeste de Kiev", declarou o porta-voz do ministério, Igor Konashenkov.



"Eventos similares estão sendo organizados pelos serviços especiais ucranianos em Sumy (nordeste), Konotop (nordeste) e outras localidades", acrescentou.



As acusações foram feitas em um momento de indignação internacional após a descoberta de vários corpos em Bucha, depois da retirada das forças russas. A localidade de Moshchun fica perto de Bucha.



A Rússia negou "categoricamente" um massacre e questionou a veracidade das imagens feitas em Bucha, ao mesmo tempo que denunciou uma campanha de "desinformação".