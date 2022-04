Uma equipe do Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV) que havia sido detida na segunda-feira pela polícia em uma zona controlada pelas tropas russas nas proximidades da cidade de Mariupol, sul da Ucrânia, "foi liberada durante a noite", informou um porta-voz do organismo.



A equipe, detida perto de Mangush, que fica situada a 20 quilômetros de Mariupol, "se concentra agora em seguir adiante com as operações de retirada humanitária" da localidade, disse o porta-voz.



A mesma fonte destacou que o incidente "mostra a volatilidade e a complexidade" da operação de retirada de civis da cidade, alvo de intensos ataques russos e onde a situação humanitária é dramática, de acordo com testemunhas.