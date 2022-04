Elon Musk, o tuiteiro: uma história de reflexões e passos em falso

Elon Musk passou de um astro pitoresco e controverso do Twitter para se transformar em um importante acionista da rede social com a compra de 73,5 milhões de ações da plataforma, segundo foi divulgado nesta segunda-feira (4).



O empresário por trás da famosa marca de carros elétricos Tesla agora possui mais de 9% das ações em circulação da rede social, uma plataforma que ele mesmo critica com frequência e que agora tem o potencial de mudar.



Esta é uma retrospectiva dos episódios que mais chamaram a atenção envolvendo Musk e Twitter, onde ele tem mais de 80 milhões de seguidores.



- O Musk real -



Musk fez sua estreia oficial no Twitter em 4 de junho de 2010, claramente para evitar que outros escrevessem em seu nome.



"Por favor, ignorem tweets anteriores, pois foi alguém pretendendo ser eu", escreveu. "Este realmente sou eu."



Sua conta tem o símbolo de verificado que assinala que sua identidade é legítima. Musk só segue 112 pessoas, segundo o seu perfil.



Antes de 2017, Musk usava relativamente pouco sua conta no Twitter, de acordo com o portal visualcapitalist.com.



Musk enviou mais de 1.000 tweets pela primeira vez naquele ano, e o número cresceu para 3.000 em 2020 e 2021, segundo o registro.



A maioria de seus tweets falam de Tesla e SpaceX, sua companhia de exploração espacial, com alguns outros dedicados a temas como política, criptomoedas e meio-ambiente, segundo visualcapitalist.



- Reguladores americanos -



Em agosto de 2018, Musk acabou entrando na mira dos reguladores da Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC, na sigla em inglês) depois de ter tuitado que tiraria a Tesla da bolsa.



"Estou considerando privatizar a Tesla a 420 dólares [por ação]", tuitou.



O mercado reagiu ao comentário, que Musk nunca cumpriu. Um acordo dos reguladores americanos, que acusaram Musk de enganar os investidores, resultou em sua demissão como presidente da Tesla e o pagamento de uma multa de 20 milhões de dólares.



Musk também foi obrigado a obter uma aprovação prévia de um conselheiro legal da fabricante de carros para todos os tweets relacionados aos negócios da Tesla.



- Controvérsia por impostos -



Em novembro de 2021, Musk usou o Twitter para fazer uma enquete com seus seguidores sobre se colocava à venda 10% de suas ações da Tesla.



Musk prometeu acatar o resultado da votação, que terminou com cerca do 58% dos participantes escolhendo o sim.



A SEC investiga se Musk contou a seu irmão, Kimbal, sobre seus planos futuros para permitir que ele fizesse manobras favoráveis com as ações da Tesla, segundo o Wall Street Journal.



- Desafio a Putin -



Musk desafiou o presidente russo, Vladimir Putin, para uma "luta um contra um" em um tweet enviado em 14 de março de 2022. O ganhador ficaria com a Ucrânia, país que a Rússia havia invadido.



O líder da República da Chechênia e aliado de Putin, Ramzan Kadyov, respondeu que Musk lutaria em uma categoria fora de seu peso e contra um oponente masculino.



Musk dobrou a aposta durante uma troca de mensagens posterior e, inclusive, mudou seu nome temporariamente para "Elona" na rede social para zombar dos comentários de Kadyrov.



- Liberdade de expressão -



Musk publicou recentemente os resultados de uma pesquisa na qual preguntava a seus seguidores do Twitter se eles pensavam que a plataforma "adere rigorosamente" ao princípio de que "a liberdade de expressão é essencial para uma democracia funcional".



A pesquisa teve mais de 2 milhões de votos e 70,4% responderam "não".



TESLA MOTORS