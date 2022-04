Zelensky discursará no Conselho de Segurança da ONU nesta terça

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, discursará nesta terça-feira em uma reunião do Conselho de Segurança da ONU sobre a Ucrânia, que se concentrará sobre os corpos encontrados na cidade de Bucha, anunciou nesta segunda (4) a missão diplomática britânica, que preside a organização em abril.



A missão não informou se a intervenção por videoconferência do presidente ucraniano no Conselho, inédita desde a invasão russa da Ucrânia em 24 de fevereiro, será ao vivo ou gravada.



A reunião de terça-feira já estava programada antes do anúncio do aparecimento de Zelensky, e incluirá a participação do secretário-geral da ONU, António Guterres.



Espera-se que o tema central seja a descoberta neste fim de semana de corpos com roupas de civil espalhados pelas ruas de Bucha, cidade nos arredores da capital ucraniana, Kiev.



Nesta segunda, Zelensky, usando um casaco cáqui e colete camuflado à prova de balas, passou meia hora nos subúrbios de Bucha. O presidente ucraniano culpou as tropas russas pelos assassinatos.



"Estes são crimes de guerra e serão reconhecidos pelo mundo como genocídio", disse.



Moscou negou, por sua vez, qualquer responsabilidade e sugeriu que as imagens dos cadáveres eram "falsas".



"A presidência britânica do Conselho vai se assegurar de que a verdade sobre os crimes de guerra da Rússia seja escutada. Exporemos a guerra de (Vladimir) Putin como o que na verdade é", informou a missão britânica na ONU em sua conta oficial no Twitter.