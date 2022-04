Wall Street fecha em alta, impulsionada por 'big techs'

A bolsa de Nova York fechou em alta nesta segunda-feira (4) pelo segundo dia consecutivo no começo do trimestre, graças ao bom desempenho do setor tecnológico.



O Dow Jones subiu 0,30% a 34.921,88 pontos, enquanto o índice Nasdaq, predominantemente tecnológico, subiu 1,90%, a 14.532,55 pontos, enquanto o índice ampliado S&P; 500 subiu 0,81%, a 4.582,64 pontos.



Para os analistas da Schwab, os investidores começaram a semana com uma atitude de espera ante a publicação esta semana das atas da última reunião do comitê de política monetária do Federal Reserve (Fed), banco central americano.



A taxa de juros da dívida pública americana com dois anos de prazo caiu para 2,42%, mas continua sendo mais alta do que a taxa a dez anos, um fenômeno que alguns asseguram que anuncia que os Estados Unidos entrarão em breve em recessão.



Jake Scott, de Schaeffer's Investment Research, acredita que os investidores "superaram seus temores de uma recessão e se voltaram aos valores tecnológicos que tinham sido muito afetados" desde o começo do ano.



Apple (+2,37%), Amazon (+2,93%) e Microsoft (+1,79%), que em seu conjunto representam quase um quarto do Nasdaq, registraram altas notáveis.



O Twitter disparou 27,12%, a 49,97 dólares, após o anúncio de que o empresário Elon Musk tinha tomado uma participação de 9,2% na rede social.



Kim Forrest, chefe de investimentos de Bokeh Capital Partners, espera que Wall Street se mova dentro de margens estreitas até o início da temporada dos resultados trimestrais, que começa em 13 de abril com JPMorgan Chase, Delta Air Lines e BlackRock.



"Não nos interessa tanto o último trimestre quanto o próximo, e o que o segue", explica o gestor, para quem os investidores darão atenção especial e os comentários dos executivos.



