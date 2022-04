O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, discursará nesta terça-feira em uma reunião do Conselho de Segurança da ONU sobre a Ucrânia que se concentrará nos corpos encontrados na cidade de Bucha, anunciou nesta segunda (4) a missão diplomática britânica, que preside a organização em abril.



A missão não informou se a intervenção por videoconferência do presidente ucraniano no Conselho, inédita desde a invasão russa da Ucrânia em 24 de fevereiro, será ao vivo ou gravada.