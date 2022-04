Um suspeito é detido após tiroteio que deixou seis mortos na Califórnia

A polícia de Sacramento, na Califórnia, anunciou nesta segunda-feira (4) a detenção de um primeiro suspeito após o tiroteio no domingo que deixou pelo menos seis mortos e 12 feridos nessa cidade dos Estados Unidos.



"Os investigadores identificaram Dandre Martin, de 26 anos, como suspeito. Martin foi preso por agressão e por posse ilegal de arma de fogo", indicou a polícia em comunicado.



Mais cedo, as autoridades anunciaram que vários atiradores estavam envolvidos e que uma pistola roubada foi encontrada. Três dos mortos eram mulheres e os seis corpos foram identificados.



O tiroteio ocorreu por volta das 02h00 do horário local de domingo, hora em que os bares e boates fecham. Um vídeo que circula nas redes sociais parece mostrar uma briga envolvendo diversas pessoas e vários indivíduos correndo.



"Não sabemos se esta briga realmente desencadeou o tiroteio. Estamos revisando todos os detalhes", declarou o porta-voz da polícia, Zachary Eaton, ao jornal los Angeles Times.



Os fatos ocorreram perto da assembleia legislativa local e do palco onde joga regularmente a equipe de basquete Sacramento Kings, da NBA, detalhou Kathy Lester, chefe do departamento de polícia da capital californiana, na costa oeste dos Estados Unidos.



Lester garantiu que os agentes foram alertados pelo ruído dos disparos e que descobriram uma "multidão" e "várias vítimas de ferimentos por bala" quando chegaram ao local.



No local, os investigadores encontraram "mais de uma centena de cápsula de balas" e "pelo menos três edifícios e três veículos com impactos por arma de fogo".



O presidente americano, Joe Biden, fez no domingo um apelo à ação: "os Estados Unidos choram uma vez mais por uma comunidade devastada. Devemos fazer mais que estar de luto, devemos atuar", disse em comunicado, ao mesmo tempo em que reiterou ao Congresso a necessidade da aprovação de uma legislação que reforce as restrições às armas de fogo.



De acordo com o programa Small Arms Survey, em 2017 havia cerca de 393 milhões de armas de fogo nos Estados Unidos, ou seja, mais armas do que habitantes. O direito à posse de arma está garantida pela Constituição.



Trata-se do último tiroteio maciço nos Estados Unidos, onde as armas de fogo causam cerca de 40.000 mortes por ano, inclusive suicídios, segundo o site Gun Violence Archive.