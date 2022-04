Dez civis mortos e 46 feridos em bombardeio na cidade ucraniana de Mykolaiv

Dez civis morreram e ao menos 46 ficaram feridos em bombardeios na cidade de Mykolaiv, no sul da Ucrânia, informou seu prefeito Oleksander Senkevich nesta segunda-feira (4).



Um primeiro ataque do exército russo às 04h00 GMT (01h00 no horário de Brasília) deixou "um morto e cinco feridos, dois deles gravemente", antes de outro novo ataque no qual "morreram nove pessoas e outras 41 ficaram feridas", disse em uma mensagem de vídeo.



O prefeito afirmou que o número de vítimas ainda pode aumentar.



"Sendo assim, no total, dez pessoas morreram no bombardeio e 46 ficaram feridas", indicou, acrescentando que o exército russo usou bombas de fragmentação.



No domingo, oito pessoas morreram e 34 ficaram feridas em ataques das forças russas contra Mykolaiv e Ochakiv, uma cidade localizada 60 quilômetros ao sudoeste, segundo a Procuradoria ucraniana.



Mykolaiv, que tinha uma população de 475.000 habitantes antes da guerra, foi intensamente bombardeada quando o exército russo tentou, sem sucesso, tomá-la rumo a Odessa, o maior porto da Ucrânia.