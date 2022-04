Corpos de 5 homens são encontrados com as mãos amarradas em porão da cidade ucraniana de Bucha

Os corpos de cinco homens com as mãos amarradas foram encontrados no porão de um hospital infantil de Bucha, cidade que esteve nas mãos das forças russas, informou a Procuradoria-Geral da Ucrânia em um comunicado no Telegram nesta segunda-feira (4).



"No porão de uma das clínicas infantis, a polícia encontrou os corpos de cinco homens com as mãos amarradas", disse o comunicado. "Os soldados das forças armadas russas torturaram e mataram os civis desarmados", acrescentou.



O comunicado estava acompanhado de fotos que mostram os corpos. O gabinete da procuradora Irina Venediktova informou que uma investigação foi aberta sobre as circunstâncias das mortes.



Os países ocidentais pediram, nesta segunda-feira, uma investigação sobre os "crimes de guerra" supostamente cometidos pelos militares russos na região de Kiev, classificados como "genocídio" pela Ucrânia. Moscou nega energicamente qualquer envolvimento.



Neste fim de semana, foram encontradas dezenas de corpos vestidos como civis nas ruas e em valas comuns em Bucha, na periferia noroeste da capital ucraniana, depois que as forças russas se retiraram da cidade.