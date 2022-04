Presidente do Chile diz compartilhar 'mesma visão' com Fernández em visita à Argentina

O presidente do Chile, Gabriel Boric, destacou nesta segunda-feira(4) as coincidências políticas com seu homólogo argentino, Alberto Fernández, quando iniciou uma visita oficial ao país vizinho, em sua primeira viagem ao exterior como presidente.



"Temos a mesma visão do presidente Alberto Fernández", disse à imprensa ao homenagear o general San Martín, libertador de ambos os países, na praça de mesmo nome em Buenos Aires, junto com membros de sua comitiva e o chanceler argentino Santiago Cafiero, no primeiro ato oficial de sua agenda.



Ambos os líderes realizaram uma audiência privada antes do meio-dia na Casa Rosada e, em seguida, conduzirão uma reunião prolongada na qual participarão ministros de ambos os governos.



Durante os encontros, serão assinados convênios no Museu do Bicentenário, próximo à sede do governo.



O presidente chileno visitará o Congresso e o Palácio da Justiça à tarde e à noite será recebido com um jantar de honra presidido pelo presidente Fernández no Centro Cultural Néstor Kirchner.



Antes de viajar para Buenos Aires, Boric anunciou que durante sua visita assinará acordos sobre energia, gênero, ciência e tecnologia e também avançará em questões políticas.



"E, a propósito, em um assunto que me interessa muito e que vai além dos acordos diplomáticos e é assim que recuperamos uma voz de liderança da América Latina nos fóruns internacionais", disse o presidente.



De acordo com a agenda informada, ambos os presidentes assinarão acordos de cooperação em cultura, questões migratórias e igualdade de gênero e empoderamento das mulheres, entre outros.



Em seu último dia de visita, Boric inaugurará na terça-feira o fórum empresarial da comissão comercial Argentina-Chile e visitará o Museu da Memória que lembra as vítimas do terrorismo de Estado durante a última ditadura argentina (1976-1983).



- Boric, Perón e o rock -



Após sua chegada a Buenos Aires no domingo, o presidente visitou uma livraria no bairro portenho de Palermo, onde adquiriu diversos títulos. Entre eles, Perón Media, do artista plástico e escritor Daniel Santoro, uma militância histórica no peronismo dominante.



Fernández, declarado apaixonado pelo rock, enviou-lhe como presente de boas-vindas o disco de vinil do falecido roqueiro argentino Luis Alberto Spinetta.



"Este disco me foi dado por Alberto Fernández, presidente da Argentina. É o disco de Artaud da (banda) Pescado Rabioso, de Spinetta, mas ele teve a delicadeza de me escrever à mão os versos das músicas que fizeram o mais sentido para ele, que pensou que poderiam funcionar para mim", disse Boric em um vídeo que postou em sua conta do Instagram.



"A propósito, é um disco original da época. Pareceu-me um belo presente", acrescentou. A mudança de governo no Chile, após a saída do direitista Sebastián Piñera e a chegada do esquerdista Boric, "significa um relançamento das relações bilaterais", disse à AFP uma fonte da presidência argentina nesta segunda-feira, pedindo anonimato.



"Além das questões energéticas, que são importantes por causa da guerra (na Ucrânia), pode haver progresso na exploração bilateral de lítio, entre outros acordos", acrescentou a fonte.