Alemanha assume temporariamente o controle da filial alemã da empresa russa Gazprom (ministro)

O Estado alemão assumirá temporariamente o controle da filial alemã da gigante russa Gazprom devido à sua "importância para o fornecimento" de energia à Alemanha, anunciou o ministro da Economia alemão Robert Habeck.



Até 30 de setembro, a agência federal que administra as redes de energia se tornará a administradora da "Gazprom Germania", da qual a Gazprom era a única proprietária.



Na Alemanha, as filiais da Gazprom operam as principais instalações de armazenamento de gás e combustível. A "Gazprom Germania" também possui várias filiais no Reino Unido, Suíça e República Tcheca.



"O governo está fazendo o que é necessário para garantir a segurança do abastecimento na Alemanha e isso inclui não expor as infraestruturas de energia a decisões arbitrárias do Kremlin", disse Habeck em entrevista coletiva.



"Os direitos de voto dos proprietários da Gazprom Germania foram transferidos à agência federal de redes, a Bundesnetzagentur, que pode tomar todas as decisões necessárias para garantir o abastecimento", disse o ministro.



Nesta sexta-feira, a gigante russa anunciou que "encerrou sua participação na Gazprom Germania e todos os seus ativos em 31 de março", sem detalhar a nova estrutura da propriedade.



No entanto, Berlim disse estar ciente de uma compra da empresa por parte de entidades de "origem incerta", que deveria ter sido comunicada ao governo. Mencionou também a intenção de "liquidar" a "Gazprom Germania".



