Zelensky denuncia 'crimes de guerra' em Bucha que serão reconhecidos como 'genocídio'

O presidente ucraniano Volodimir Zelensky denunciou, nesta segunda-feira (4) "crimes de guerra" em Bucha que serão "reconhecidos como genocídio".



Vestido com um colete à prova de balas e cercado por soldados, Zelensky falou à imprensa durante uma visita a esta cidade recuperada das tropas russas.



"Todos os dias, quando nossos combatentes entram e recuperam um território, eles veem o que acontece", disse ele.



"São crimes de guerra e serão reconhecidos como genocídio", declarou Zelensky a veículos da imprensa, entre eles a AFP, em uma rua da cidade onde foram encontrados corpos de civis no fim de semana.



Zelensky mencionou "milhares de pessoas assassinadas e torturadas, com membros decepados, mulheres estupradas e crianças assassinadas".



A Ucrânia acusa o exército russo, que invadiu o país, de cometer um "massacre" em Bucha, ao noroeste de Kiev.



No sábado, a AFP viu corpos de ao menos 22 pessoas vestidas como civis nas ruas de Bucha, entre eles corpos ao lado de uma bicicleta ou carregando sacolas de compras. Também registrou um corpo com as mãos amarradas nas costas.



Não foi possível determinar até o momento a causa dessas mortes. Duas pessoas tinham uma grande ferida na cabeça.



Segundo o prefeito da cidade, Anatoly Fedoruk, cerca de 300 pessoas foram enterradas em "valas comuns" em Bucha.



As imagens divulgadas em Bucha provocaram uma onda de condenações internacionais, acompanhadas de promessas de novas sanções contra a Rússia.



Moscou nega ter matado civis em Bucha e o Kremlin afirma que os especialistas do ministério da Defesa russa encontraram sinais de "falsificações nos vídeos".